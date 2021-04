In lutto la Provincia di Perugia, addio a Noemi pilastro dell'ufficio personale: "Quel sorriso che contagiava"

Un grandissimo dolore è sceso sulla intera Provincia di Perugia alla notizia della prematura scomparsa di Noemi Minelli, da sempre un pilastro dell’ufficio personale dell'ente. Noemi per quattro anni ha combattuto la malattia, con una incredibile forza d’animo, con la forza e il coraggio di chi, da sempre, antepone gli altri a se stessa, preferendo confortare che essere confortata. Sempre accanto i suoi grandi amori, il marito Roberto Bucarini e la figlia Alessia. Famiglia, amicizie, lavoro ed una incrollabile fede, questi i pilastri della sua vita, i grandi valori che l’hanno resa intensa seppur breve.

Il Presidente Luciano Bacchetta, il Direttore Generale Stefano Mazzoni, a nome dell'ente, hanno rivolto le più sentite parole di cordoglio e di vicinanza a Roberto e ad Alessia ricordando quanto la cara Noemi fosse orgogliosa e fiera di essere dipendente della Provincia di Perugia. I colleghi, gli amici di sempre, portandola nel cuore, la salutano così: “Il sorriso, quello che illuminava quel meraviglioso viso, quello che non ci hai mai fatto mancare, quello che ci ha sorretto, incoraggiato, dato forza, quello che sarà sempre con noi, quel sorriso che contagiava, che schiariva anche le giornate più buie, quello che… era un attimo e diventava risata, quelle risate di ragazzi che crescevano insieme, un entusiasmo ed una immensa gratitudine per un lavoro tanto desiderato da dover meritare in ogni attimo. Quel sorriso non è mutato nel tempo, quel sorriso non ha tempo, sarà sempre qui, a ricordarci di sorridere a nostra volta, ad alleggerire i momenti difficili, a farci amare la vita come tu l’amavi, quel sorriso sarai sempre tu...con noi.”