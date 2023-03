Strade sicure, campagna contro l'uso del telefonino alla guida: scattano i controlli, oltre 100 punti decurtati, "Fenomeno in crescita"

Nell’ambito della campagna strade sicure promossa dal Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria, negli ultimi sette giorni la Polizia Stradale di Perugia ha effettuato controlli specifici finalizzati al controllo sull’uso dei telefoni cellulari durante la guida, sulle strade extraurbane principali della provincia.

L’utilizzo del cellulare alla guida per mandare sms, o telefonare senza usare il vivavoce, aumenta il rischio di essere coinvolti in un incidente dell'83%. Secondo l'ISTAT, sono circa 36.000 ogni anno gli incidenti dovuti a distrazioni riconducibili all'utilizzo del telefono alla guida; ciò rappresenta un dato decisamente allarmante considerando che questi costituiscono almeno il 16,2% degli incidenti totali.

Gli equipaggi della Stradale hanno controllato 59 veicoli e identificato 64 persone: sono state le 20 infrazioni per uso del cellulare alla guida, 100 punti patente decurtati. Il dato della provincia di Perugia rispecchia l’andamento dei dati nazionali e che purtroppo non accenna a diminuire. Numerosi anche gli incidenti in una settimana: 23 con sei feriti.