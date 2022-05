Fine settimana blindato, strade e movida osservati speciali: etilometro e controllo dei decibel nei locali

Continuano senza sosta i controlli della Polizia di Stato di Perugia nelle zone del centro cittadino, sia del capoluogo che della provincia, per prevenire gli episodi di spaccio, abuso di sostanze alcoliche, risse, situazioni di degrado e bivacco. Inoltre saranno monitorati anche i LUOGHI dalla “movida” del fine settimana.

Grande attenzione sarà rivolta anche all’evento della “Coppa della Perugina” che nella giornata odierna, dopo il tour del Lago Trasimeno, vedrà auto e moto d’epoca fare tappa ad Assisi, Foligno e Perugia in Corso Vannucci. Nell’ambito dei servizi “movida sicura” predisposti per il weekend, sono previste anche azioni di controllo e accertamenti alle persone, ai veicoli e agli esercizi commerciali attraverso un lavoro sinergico delle specialità della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Le attività di controllo del territorio saranno rivolte anche ad assicurare il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita ai minori, al fine di evitare risse o fenomeni di bivacco, nonché il rispetto della normativa prevista per l’utilizzo di impianti acustici, per evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone.

Per l’evento, che richiamerà numerosi turisti da tutta Europa, è stata prevista un’intensificazione dei servizi di vigilanza che proseguiranno anche nella serata afine di far fronte all’afflusso di personeLo scorso fine settimana sono state controllate in tutta la provincia di Perugia 736 persone che, al termine della manifestazione, si riverseranno nelle vie del centro.

, 203 veicoli e 7 esercizi pubblici. Sono state, invece, 23 le infrazioni al Codice della Strada contestate e 2 i documenti ritirati.