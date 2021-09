Auto sequestrate, 75 multe e 161 punti decurtati: intensificati i controlli della stradale. "Andranno avanti per tutta la settimana"

La Polizia stradale di Perugia ha intensificato i controlli su strada per prevenire le condotte imprudenti alla guida a partire dall'utilizzo scorretto del telefonino. I controlli continueranno nei prossimi giorni ma è già possibile tracciare un bilancio: oltre 150 veicoli controllati, 75 violazioni contestate tra le quali 18 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, 13 per l’uso di telefonini, 10 infrazioni per velocità pericolosa, 3 per la mancata copertura assicurativa e altrettante per mancata revisione periodica del veicolo. Ben 168 sono stati i punti decurtati e tre i auto sottoposte a sequestro mentre per altrettanti è stato disposto il fermo in attesa della revisione mancante.