Polizia Stradale a Perugia e provincia: aumentati i controlli su pullman, camion e auto

Il corretto utilizzo alla guida dei telefoni: è l'obiettivo dei controlli della Polizia Stradale di Perugia che sta intensificando i controlli stradali - fino al 22 settembre - nell'ambito della campagna “Focus On The Road”. I telefoni cellulari, se non usati correttamente, oggi rappresentano motivo di grave distrazione durante la guida. La campagna di sicurezza europea quello di elevare gli standard di sicurezza stradale armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso Campagne di comunicazione ed operazioni congiunte di contrasto i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo a livello europeo. Prevista l’iniziativa divulgativa “SAFETY DAYS” che nella giornata del 21 settembre in Piazza IV Novembre, dalle ore 15 alle ore 20, vedrà impegnata la Polizia di Stato perugina in una giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale: gli agenti incontreranno i cittadini per illustrare la campagna di punta ROADPOL.