Coronavirus, ispezionate 600 persone e verifiche in 88 locali: green pass ormai rispettato da avventori e commercianti. Male sul fronte strade: pioggia di multe

Continuano i controlli della Polizia di Stato di Perugia, finalizzati a verificare il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nel capoluogo che in tutto il territorio della provincia. Ancora una volta si registrano ottimi risultati: nessuna multa e contestazione ai proprietari di locali e avventori. Massimo rispetto su tutto il fronte anti-contagio. Tutto questo nonostante ben 682 persone e 88 esercizi commerciali passati al setaccio dalla task-force della Questura insieme ai Commissariati sparsi sul territorio provinciale. Diverso invece il tenore del bilancio sui controlli stradali portati avanti dalla Polizia Stradale, impegnati nella campagna “ROADPOL” Truck&Bus e in quelli relativi al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. Su 132 veicoli sono state accertate irregolarità per violazione della normativa anti Covid-19.