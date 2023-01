Maltempo in Umbria, rami e alberi caduti, una famiglia isolata, frane. Temperature in calo: neve in Valnerina

Il maltempo continua a colpire tutta l'Umbria provocando danni e allagamenti in particolare in alcune zone della provincia di Perugia: le zone più colpite, dove sono in corso interventi in serie da parte dei Vigili del Fuoco, sono Foligno, Spoleto, Città di Castello e Todi. Una quarantina di richiesta da cittadini e aziende. Gli interventi principalmente riguardano: piante cadute, rami pericolanti, frane e allagamenti. A Spoleto, località Testaccio, una famiglia risulta essere isolata a causa di un piccolo torrente incanalato in una struttua di cemeno che ostruendosi ha esondato. La Squadra dei Vigili del Fuoco di Norcia sta operando per mettere in sicurezza la famiglia. Si sono superati almeno 60 ed oltre mm di pioggia.

Grandinate e forti venti si sono registrati nel primo pomeriggio di oggi. Intanto a Castelluccio di Norcia, dopo l'onda calda tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, che ha portato la temperatura fino a 5°C, nel pomeriggio di oggi è tornato a nevicare con le temperature destinare ad andare sotto lo zero. La neve tornerà anche ad imbiancherà anche le altre principali vette dell'appennino umbro-marghigiano: con le temperature in calo la quota neve passerà dai 1500 metri da prima della mezzanotte a 1300-1200.

PROVINCIA DI TERNI - Il maltempo ha interessato tutta la provincia in particolare il ternano, il narnese e l'amerino. Gli smottamenti si sono verificati lungo alcune strade comunali in alcuni casi percorribili in una sola corsia. Nella frazione di Piediluco è stato necessario un soccorso a persona poiché la stessa era rimasta bloccata con la propria autovettura nel sottopasso che conduca al cimitero.