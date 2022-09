Esodo di agosto sulle strade di Perugia, il bilancio è da lacrime e sangue: pioggia di multe, patenti ritirate e boom di auto sequestrati

Si è conclusa l'operazione internazionale “Safe Holiday” che ha visto la Polizia Stradale di Perugia impiegata una serie di controlli sulle principali arterie stradali, al fine di consentire un esodo e un controesodo sicuro durante tutto il mese di agosto. I controlli, che si sono tenuti in tutta la provincia di Perugia, hanno riguardato 624 veicoli, mentre sono state 637 le sanzioni amministrative contestate per violazioni al Codice della Strada.

Ancora una volta l'eccesso di velocità e "l'allergia" alle cinture di sicurezza sono i due fenomeni di rischio più rilevati dagli agenti: infatti sono state accertate 231 violazioni per eccesso di velocità; in 40 casi è stato accertato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Preoccupa anche il fenomeno crescente dell'utilizzo dell'auto senza assicurazione: ben 13 mezzi sono stati sequestrati. Infine, sono 4 i conducenti ai quali è stata sospesa la patente di guida. In totale sono stati 1036 i punti patente complessivamente decurtati.