Crescono a Perugia i luoghi dello sport: a Balanzano una palestra nuova di zecca, a San Sisto nuovo restiling

Importanti passi in avanti per gli interventi di miglioramento per impianti sportivi della città grazie a risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La giunta comunale ha approvato il piano dell’assessore allo sport Clara Pastorelli per quanto riguardo i progetti di fattibilità tecnica ed economica per la nuova palestra di Balanzano (3,3 milioni) e, successivamente, il progetto esecutivo per la rigenerazione del palazzetto di San Sisto (550mila euro).

Il primo progetto, a seguito dell’incarico affidato dall’Unità operativa Impianti Sportivi e Erp, è stato elaborato dallo Studio Abacus s.r.l. in RTP con la geologa Marianna Casavecchia. Entro marzo è previsto l’espletamento dell’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e per i lavori.

Nel caso del palazzetto di San Sisto, la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati dall’amministrazione allo Studio Associato Flu Projet. In tal caso si prevede di intervenire, tra l’altro, su aspetti relativi all’impiantistica e all’illuminazione.

“Gli investimenti - - è il commento dell’assessore Pastorelli - in atto sono stati orientati dalle istanze del territorio. Siamo infatti convinti che la palestra di Balanzano consentirà di dare risposta alla carenza di spazi per lo sport che da anni si registra in quell’area di Perugia. Cogliamo inoltre l’occasione per adeguare una struttura che resta fondamentale per un quartiere popoloso come San Sisto e che da tempo aveva bisogno di migliorie”.