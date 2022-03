Siccità, le previsione di 3bmeteo per Perugia e Terni: tornano le piogge per giorni, da aprile area fredda e fiocchi di neve in montagna

Dopo molti mesi di pesante deficit idrico si riaffacciano, finalmente, delle perturbazioni foriere di pioggia su buona parte del Centronord Italia: ciò avverrà tra 30 marzo e primi giorni di aprile. Una notizia da tutti molto attesa, considerati i numerosi incendi boschivi ma anche le necessità relative all'agricoltura e alle falde acquifere.

Secondo 3bmeteo.com sono previsti per il 30 marzo molte nubi e rovesci sparsi, più forti verso metà tardo mattino e successivamente in serata specie su Ovest perugino e ternano settentrionale. Venti moderati meridionali (e temperature massime tra 11 e 13°C. Tra 31 marzo e 1 aprile ancora piogge e acquazzoni, ma anche qualche locale temporale in particolare su Terni e buona parte del ternano; possibili però delle temporanee pause asciutte. Temperature e venti poco variati. Tra 2 e 3 aprile dovrebbe perdurare una certa instabilità, rinvigorita da aria più fredda alle medie quote atmosferiche; quota neve prevista in calo su Appennino e zone limitrofe fin verso i 550/650m; evoluzione che necessita di ulteriore conferme. Venti che pian piano ruoteranno dai quadranti orientali; calo termico generalizzato.

METEO PERUGIA

Mercoledì 30 molte nubi con piogge e rovesci sparsi, strutturati specie al mattino e di nuovo in serata; moderata ventilazione di Scirocco. Temperature massime sui 12-13°C. Tra 31 marzo e 1 aprile ancora piogge e acquazzoni diffusi, possibili anche delle temporanee pause asciutte. Moderato/forte Libeccio, temperature poco variate. Tra 2 e 3 aprile giungerà aria più fredda in quota, responsabile di un generale calo termico nonché di nuova marcata instabilità; non escluso qualche fiocco di neve in Appennino dai 550/650m.

METEO TERNI

Mercoledì 30 cieli coperti e rovesci diffusi, specie nelle ore centrali del giorno. Moderata ventilazione da SSE con valori massimi sui 13-14°C. Tra 31 marzo e 1 aprile ancora piogge, acquazzoni e isolati temporali, seppur con qualche pausa asciutta in più. Moderati o localmente forti venti di Libeccio, punte massime sui 15°C. Verso il 2/3 aprile previste condizioni nuovamente instabili accompagnate però da aria più fredda in quota e quindi da un generale calo termico, specie in collina.