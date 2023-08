Perugia, prende a calci la compagna e la manda in ospedale

La polizia di Perugia ha denunciato un 30enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia tutto è cominciato con una chiamata al numero di emergenza per un uomo che minacciava un gesto estremo. I poliziotti sono accorsi in un'abitazione nella prima periferia: il proprietario ha raccontato agli agenti "aver utilizzato quella scusa, durante uno scatto d’ira, al fine di far rincasare la compagna".

La compagna dell'uomo, prosegue la Questura, è tornata a casa "preoccupata per la figlia che era rimasta a casa con il padre" e "ha raccontato che da tempo il suo rapporto era in crisi a causa dell’eccessiva gelosia del compagno". E non è finita qui. La donna ha raccontato che una volta l'uomo "aveva colpita violentemente dall’uomo con dei calci che le avevano provocato delle lesioni guaribili in 30 giorni".