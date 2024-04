Perugia, precipita da un muretto in centro: lotta per la vita in ospedale

È ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in gravi condizioni il 44enne che è precipitato dal muretto che dai Tre Archi affaccia su via Roma. A riportare la notizia il Corriere dell'Umbria. Secondo la ricostruzione del quotidiano è successo la sera prima di Pasqua. L'uomo ora è in rianimazione con fratture e un trauma cranico. Indagini in corso.