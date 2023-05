Perugia, a tutto gas davanti al posto di blocco: si schianta contro un albero

A tutto gas davanti al posto di blocco, si schianta contro in albero. È successo in via XX Settembre. L'uomo, un 41enne cittadino italiano, con diversi precedenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dalla polizia di Perugia. Al 41enne è stata anche contestata la violazione per guida ad alta velocità e quella prevista dell’articolo 116 del Codice della Strada per guida senza patente, con contestuale sanzione pecuniaria di 5.100 euro e il relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Alla proprietaria del mezzo è stata invece contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per l’incauto affidamento del mezzo a persona non munita di patente di guida obbligatoria.

Secondo la ricostruzione della polizia il conducente era sprovvisto di patente, revocata nel 2018.