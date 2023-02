I posti di blocco del Questore funzionano a Perugia: era stato espulso ma era alla guida di un'auto. Catturato

Il potenziamento dei posti di blocco sulle strade maggiori di Perugia continua a dare ottimi risultati ai fini della sicurezza pubblica. I controlli sulla Strada Trasimeno Ovest hanno permesso di notare un veicolo sospetto che è stato subito fermato dai poliziotti per procedere ad una verifica più approfondita. Alla guida dell'auto c'era un pregiudicato albanese di 41 anni che non si doveva trovare a Perugia e in qualsiasi territorio del Paese dato che il Questore di Perugia lo aveva espulso lo scorso 9 dicembre. Dopo la denuncia di rito, l'albanese è stato affidato all'Ufficio Immigrazione per rendere operativa la sua espulsione dall’Italia. Dopo che il primo tentativo era andato a vuoto.