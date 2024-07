Perugia, posteggi fuori Mercato per il Commercio su aree pubbliche per l'assegnazione entro il 18 luglio, ecco come fare

Scade il 18 luglio il termine per la presentazione delle istanze per l’assegnazione delle concessioni/autorizzazioni di posteggio fuori mercato per il commercio su aree pubbliche del Comune di Perugia. I posteggi messi a bando sono i seguenti: 3 posteggi fuori mercato collocati nell’area adiacente alla rotatoria presso il parcheggio delle scuole di Ponte d’Oddi, nella giornata di mercoledì con orario 8-14 (2 settore alimentare e 1 settore non alimentare); 1 posteggio fuori mercato collocato presso Sant’Andrea delle Fratte, via Soriano, con svolgimento dal lunedì al venerdì con orario 8-14 (settore alimentare).

L’istanza deve essere trasmessa dall’operatore interessato (o da un suo intermediario delegato) tramite pec all’indirizzo suape@pec.comune.perugia.it, come detto entro il 18 luglio. Per ulteriori dettagli, il bando e la modulistica si rinvia al sito istituzionale del Comune di Perugia: https://www.comune.perugia.it/avvisi/bando-per-assegnazione-delle-concessioni-autorizzazioni-di- posteggio-fuori-mercato-per-il-commercio-su-aree-pubbliche-del-comune-di-perugia