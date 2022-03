"Mi rifiuto di esibire il green pass al personale delle Poste": scoppia la lite con l'impiegata e arriva la Polizia. "A voi sì, ecco la carta, è vostro compito"

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al numero di emergenza 112, sono intervenuti presso l’ufficio delle Poste Italiane di via Caproni per un diverbio, tra il personale dipendente e un cliente, dovuto alla mancata esibizione del green pass. La discussione è scaturita quando il dipendente, al momento di richiedere la certificazione verde all’utente, presentatosi all’ingresso, si è visto opporre un deciso rifiuto. Nonostante il ripetuto invito al rispetto della normativa anti-Covid, l’uomo ha continuato a mostrare opposizione. A quel punto, la il dipendente si è vista costretta a richiedere l’intervento della Polizia di Stato.

All’arrivo degli agenti, identificato e sentito in merito ai motivi della discussione, il 50enne ha spiegato agli operatori che la richiesta di esibire il green pass era illegittima e per tale motivo si era rifiutato di assecondarla. Dopo aver riportato la calma tra le parti, gli agenti hanno verificato il possesso della certificazione verde - risultata regolare - e invitato l’uomo ad attenersi a un comportamento corretto e rispettoso delle normative vigenti in materia finalizzate al contenimento del contagio.