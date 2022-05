"Portami il bambino a casa o ti spacco la faccia", ex sotto processo per stalking e minacce

Era una giovane promesso dello sport, trapiantato a Perugia, dove aveva anche messo su famiglia. Poi le cose sono andate male ed è finito sotto processo per stalking nei confronti della ex compagna e del suo nuovo partner.

Un 35enne calabrese, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, deve rispondere delle accuse di molestie e persecuzione ne confronti della ex compagna, costituita parte civile tramite l’avvocato Franco Libori.

Secondo la Procura di Perugia, l’uomo avrebbe “dopo l’interruzione della relazione affettiva” posto in essere nei confronti della ex “reiterate condotte persecutorie, consistite in numerose e assillanti telefonate nelle quali proferiva contro di lei con tono aggressivo, minacce e parole ingiuriose quali ‘tu sei una grande put…’, ‘tr…’, ‘sei una m…’, ‘sei uno schifo’”.

In altre occasione, secondo l’accusa, la avrebbe minacciata di “lasciare il bambino sennò ti perseguito tutti i giorni” e anche di morte, con frasi “del tipo ‘portami il bambino a casa che ti spacco la faccia’, frase sentita anche dal figlio, oppure ‘va a finire male tra me e te’”.

Minacce che avrebbe rivolto anche “all’attuale compagno della donna, quali ‘gli devo spaccare la testa’, ‘gli abbuffo la faccia’, ‘io vi distruggo a tutti e due ti sto avvertendo’, ‘vi pijo e vi affogo’, così impedendole di svolgere serenamente le proprie attività quotidiane e lavorative e ingenerando in lei un perdurante e grave stato di ansia e paura e un fondato timore per l’incolumità propria e dell’attuale compagno”.

La Procura contesta anche l’aggravante “di aver commesso il fatto nei confronti di persona alla quale era stato legato da relazione affettiva”.

Nel corso dell’udienza odierna, davanti al giudice Loschi, sono stati sentiti i testimoni. Si torna in aula a luglio per completare l’istruttoria e discutere la vicenda fino alla sentenza.