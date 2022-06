Perugia: portafogli, fiori e piante, raffica di furti in centro storico

Portafogli e piante. Raffica di furti in centro storico. È la denuncia che fanno le vittime tramite i social.

Una cittadina ha affidato a Facebook tutto il suo rammarico e tutta la sua rabbia dopo aver subito il furto del portafoglio mentre passeggiava per corso Vannucci.

“Cena in pieno centro storico tra amici, serata tranquilla. Sabato sera, tutto esaurito. Uscita dal locale, 4 passi ... Forse anziché 4 sono 30 passi, in piazza Matteotti, pochi metri, e sono sufficienti a far sparire il portafogli dalla mia borsa con una non chalanche degna del Mago Houdini – si legge nel post - Inizia il pellegrinaggio: la polizia municipale non può raccogliere denunce e ci dice di sperare in un ritrovamento della Gesenu nella mattinata successiva. A spasso per corso Vannucci, polizia e carabinieri confermano la notorietà della situazione e si dichiarano solidali, ma dobbiamo attendere per sporgere denuncia e limitarci a bloccare le carte. Non è la prima volta che mi succede. È almeno la quarta, a memoria, in questa meravigliosa realtà, e stavolta c'erano tanti documenti, miei e delle mie figlie, oltre a tanti effetti personali importanti (e questo crea enormi disagi!)”.

Risveglio amaro per il maestro Francesco Quintaliani che aveva abbellito la sua bottega artigiana con piantine di peperoni, pomodori e rosmarino, oltre ai fiori. Già nei giorni scorsi qualcuno si era rubato i pomodorini, quelli più maturi. Ieri pomeriggio le piante erano tutte al loro posto. Stamattina erano spariti i peperoni, i pomodori e il rosmarino.

“Che bella gente gira la sera” è l’unico commento rilasciata sotto il post e che può essere pubblicato. Chissà se le telecamere che controllano la piazza hanno immortalato qualcosa.