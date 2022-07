Perugia, porta spaccata e fondo utilizzato come rifugio di fortuna: tre denunciati

La Polizia di Stato di Perugia ha scoperto un bivacco realizzato in un fondo in una via Campana, nella zona di Porta Pesa, e denunciato tre stranieri.

I tre, due marocchini e un algerino di 32, 25 e 38 anni, avevano ricavato nella via un rifugio di fortuna. Dagli accertamenti è emerso che i due tunisini erano anche destinatari della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con obbligo di dimora dalle ore 19 alle ore 7. Il 38enne algerino, invece, è risultato essere irregolare sul territorio dello Stato e inottemperante all’Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale, emesso lo scorso 8 giugno.

Per questi motivi i tre sono stati denunciati per i reati di invasione di edificio e danneggiamento aggravato. Per il 38enne è stata avviata la procedura finalizzata a rendere esecutiva la sua espulsione dallo Stato.

Gli agenti hanno constatato lo stato di abbandono della proprietà e tramite il curatore e con l’ausilio di personale specializzato hanno provveduto a sostituire le serrature e a rimettere in sicurezza l’area.

Nell’ambito del servizio il personale impiegato ha controllato anche uno stabile situato nel Corso Bersaglieri dove era stata segnalata la presenza di una donna molesta che, con la sua condotta, era solita infastidire i residenti del palazzo.