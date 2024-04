Ponte Valleceppi, allarme per una persona malata che si era allontanata da casa: salvata da task-force

Dopo la segnalazione di una persona affetta da Alzheimer che si era allontanata da casa intorno alle 20 di questa sera a Ponte Valleceppi, si sono subito attivate immediatamente le operazioni di ricerca e soccorso. Alle 20:30 la task-force - formata dai vigili del Fuoco insieme alla Polizia e alla Protezione Civile - è intervenuta prontamente sul luogo da dove si era messo l'uomo per avviare le ricerche. Dopo un'ora e mezzo di intenso attività i ricercatori hanno confermato che intorno alle 22:00 la persona è stata ritrovata sana e salva da un passante ed è stata immediatamente affidata alle cure del 118 per effettuare i controlli del caso. Per poi tornare nella sua famiglia.