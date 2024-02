Perugia, polizia a caccia di spacciatori: maxi operazione all'alba

Maxi operazione della polizia di Perugia all'alba di giovedì primo febbraio. Gli agenti su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, stanno dando esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

"È in corso a Perugia, da questa notte, una vasta operazione della Polizia di Stato di contrasto allo spaccio nella zona della Stazione di Perugia. Grazie alle Forze di polizia e alla Procura di Perugia per l’attività messa in atto finalizzata al contrasto della criminalità", scrive Emanuele Prisco, sottosegretario all'Interno.

Notizia in aggiornamento