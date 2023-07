LA CITTA' CHE CAMBIA | Cresce (in chilometri) la ciclopedonale del Tevere: altro tratto attivato, la scheda e le foto

Corre veloce la nuova pista ciclopedonale che collega, lungo il corso del fiume Tevere, le località ricomprese tra l’abitato di Villa Pitignano e Ponte San Giovanni. Il 21 luglio è avvenuto l’inaugurazione del secondo lotto (Ponte San Giovanni-Collestrada) Presenti all’incontro il sindaco Andrea Romizi, l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini, l’assessore regionale Roberto Morroni, i dirigenti comunali Gabriele De Micheli e Vincenzo Tintori, i tecnici comunali, i consiglieri Lorenzo Mattioni, Paolo Befani, Michele Cesaro e Maria Cristina Morbello, i rappresentanti delle associazioni di Ponte San Giovanni.

L’assessore Numerini ha ricordato che questo secondo lotto fa parte di un intervento complessivo finanziato con fondi Por-Fesr, con risorse in parte in capo all’Unione Europea (50%), in parte allo Stato (35%) ed in parte alla Regione Umbria (15%). L’opera odierna è suddivisa in due tratti: il primo da Ponte San Giovanni (Ponte di legno) a via Stephenson per 660 metri lineari circa, il secondo dal canile di Collestrada a Ponte Valleceppi per una lunghezza di circa 1,6 km e così per un totale di 2,3 km. Ciò aggiunto al tratto di pista del primo lotto (Ponte Felcino-Villa Pitignano) raggiunge un totale di circa 3,5 km. Questo intervento si inserisce in un più ampio contesto di viabilità ciclopedonale che collega tutte le frazioni che si estendono, lungo il Tevere, tra Ponte Pattoli e Ponte San Giovanni per una lunghezza complessiva di circa 15 km.

Numerini ha tenuto a sottolineare il ruolo decisivo delle associazioni locali: qui a Ponte San Giovanni – ha detto – abbiamo potuto toccare con mano la volontà dei cittadini di collaborare col Comune, fornendo suggerimenti e consigli che sono stati in larga parte recepiti migliorando il progetto che si completerà con la piantumazione lungo il percorso di alberi ed arbusti. Il dirigente, Gabriele De Micheli, ha rappresentato che per la realizzazione del percorso sono stati utilizzati materiali naturali al fine di rispettare il valore paesaggistico ed ambientale dell’area. La direzione dei lavori è stata integralmente interna al Comune ed ha richiesto un lavoro giornaliero dettagliato comprensivo anche della bonifica di alcune zone.

"Da Ponte San Giovanni a Ponte Pattoli – ha spiegato il sindaco Andrea Romizi – il Comune di Perugia ha avuto la capacità di intercettare risorse per oltre 70 milioni di euro. Questo dà il polso di quella che è la sfida che attende le comunità di questo territorio, da sempre molto legate al “nostro fiume” di cui tutti siamo custodi. Dietro ai 70 milioni ed alle opere connesse – ha continuato Romizi – c’è una visione precisa della città, ossia la volontà di riappropriarci del fiume, dopo una fase di trascuratezza. Le opere compiute, quelle in atto e quelle che verranno modificheranno il volto dei quartieri coinvolti valorizzandoli. Ciò accadrà soprattutto a Ponte San Giovanni dove si sta intervenendo con risorse per 30 milioni di euro (Pinqua) per demolire i palazzoni che fanno brutta mostra di loro al centro del paese, con contestuale creazione di una piazza in via Cestellini, infrastrutture (es. scuola) e verde, nonché un sistema di mobilità dolce che interesserà tutto l’abitato e le frazioni fluviali riconnettendo la pista ciclopedonale ai luoghi di interesse garantendo una fruibilità piena e sicura. Insomma un progetto che renderà Perugia più attrattiva, allacciandosi, tra gli altri, al percorso di Francesco ed agli investimenti che molti privati stanno effettuando nell’area nord della città.

.IL SECONDO LOTTO

Con i lavori del 2° lotto, si è proceduto alla realizzazione della nuova pista ciclopedonale, della larghezza di 2,5 m e relative banchine caratterizzata da una pavimentazione drenante in misto granulare naturale di cava ed un legante-consolidante ecocompatibile (esente da resine solventi e composti polimerici). La stessa si sviluppa in due tratti distinti: primo tratto da via Della Valtiera, in corrispondenza del nuovo Ponte Vecchio in località Ponte San Giovanni a via Stephenson (Ponte San Giovanni) della lunghezza di poco inferiore ai 700 metri lineari;

secondo tratto dal canile comunale di affezione di Collestrada sino ad innestarsi con il percorso esistente in località Santa Caterina (Ponte Valleceppi) della lunghezza di poco inferiore ai 1700 metri lineari.

Dal punto di vista tecnico gli interventi effettuati sono consistiti in: installazione di apposita segnaletica stradale regolante la circolazione (a tal proposito è stata emessa apposita ordinanza n. 1308 del 19/07/2023), realizzazione della pista su apposita fondazione stradale utilizzando materiali riciclati; opere di smaltimento delle acque piovane.