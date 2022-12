Altro covo dello spaccio scoperto in Piazza del Bacio: il pusher spacciava in salotto, sequestrato un "sacchetto" pieno di eroina

Arrestato un cittadino tunisino - classe 1986, con diversi precedenti di polizia – dopo essere trovato in possesso di un sacchetto con 11 grammi di eroina che stava piazzando, divisa in dosi, in un alloggio a Piazza del Bacio. Il giro di spaccio non è passato inosservato e gli uomini della Squadra Mobile hanno deciso di dare un'occhiata nell'appartamento, dopo il fermo dello straniero. All’interno di un cassetto della cucina è stata rintracciata la busta con “l'eroina”. Il pusher si è scoperto inoltre che era stato già destinatario di un provvedimento di espulsione, emesso a marzo del 2021, con divieto di reingresso nel territorio nazionale per 5 anni dall’esecuzione. Una espulsione che non è mai avvenuta. Ora il tunisino è stato arrestato per spaccio e l'Ufficio Immigrazioni prenderà altri provvedimenti per una nuova espulsione.