Aree verdi di Perugia a rischio bulli e vandalismo: il Questore invia agenti. "Piano straordinario per i parchi cittadini"

Una mattinata dedicata ai servizi di controllo del territorio nei parchi cittadini con l’impiego di personale della Squadra Volante della Questura di Perugia. Il monitoraggio ha interessato le principali aree verdi della città: Parco della Pescaia, Parco Chico Mendez, Giardini del Frontone, Giardino del Pincetto. L’attività, fortemente voluta dal Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, proseguirà anche nei prossimi mesi e ha come obiettivo quello di contrastare ogni forma di microcriminalità, degrado urbano e spaccio di stupefacenti per consentire alle famiglie, ai nonni, ai bambini e ai ragazzi di fruire in totale sicurezza tutte le aree verdi della città.