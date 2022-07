Piano di manutenzione straordinaria delle strade: tre lotti, tutte le aree interessate. Numerini: "Nuovo asfalto e segnaletica"

Via libera al grande piano comunale di manutenzione straordinaria delle strade che potrà contare su uno stanziamento di quattro milioni nel bilancio 2022. “Per ottimizzare i tempi di esecuzione l’intervento complessivo è stato diviso in tre lotti - ha ricordato l’assessore ai lavori pubblici, Otello Numerini "Nei tratti interessati, si prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione bituminosa attraverso la fresatura e il rifacimento degli strati di binder e tappetino bituminoso a caldo, nonché la messa in quota dei chiusini e delle caditoie stradali e il ripristino integrale della segnaletica

orizzontale presente".

Il primo lotto include interventi in via Benucci, nel tratto che va dall’intersezione con strada Borobò a via della Valtiera, e in via dei Loggi, relativamente al tratto che va dall’intersezione con via Lambruschini all’intersezione con via dell’Avena.

Il secondo lotto prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle seguenti strade: via della Valtiera (lato Ponte di legno) e rotatoria in corrispondenza di strada Ospedalone San Francesco, via Borgioni e via Carucciola (tratto tra rotatoria Cancellotti e incrocio di via della Ghisa), via Gregorovius dall’intersezione di via Massaia e un tratto di via Magellano.

Il terzo lotto, infine, include i lavori in via Pievaiola, relativamente al tratto che va dalla rotatoria Spagnoli alla rotatoria Fratelli Menicucci, e in strada Perugia Ponte Valleceppi, relativamente al tratto che va dal sovrappasso del cimitero di Perugia all’intersezione con via Arno.