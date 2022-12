Aree verdi, troppi danni alle strutture, ai giochi e agli alberi dopo il maltempo: ecco come cambiano Pescaia, Sant'Anna e Montegrillo

Valorizzazione e riqualificazione dei parchi della Pescaia, Sant’Anna e di Montegrillo. Un investimento da 40 mila euro (25mila per i primi due parchi e 15 mila per quello di Montegrillo) non più rinviabile dopo il grave deterioramento degli arredi e delle strutture e i danni provocati dal maltempo nelle aree verdi e al patrimobio arboreo. L'assessore Otello Numerini ha spiegato il piano alla Giunta e al sindaco ottenendo il via libera per l'intervento.

Il parco della Pescaia e gli interventi previsti: sostituzione delle attuali caditorie con nuove caditorie in ghisa di dimensioni maggiori (50x50) e inserimento di pozzetti in calcestruzzo; ripristino dei vialetti pedonali e dei muretti in pietra; pulizia dei vialetti pedonali da fogliame e ghiaia; potatura delle siepi e degli alberi; sostituzione di alcuni alberi giunti a fine vita con messa a dimora di cinque esemplari (un leccio, due pioppi cipressini e due carpini fastigiati); riparazione della balaustra in legno posta all’ingresso da via del Lavoro del parco; pulizia delle caditoie esistenti.

Il parco di Sant’Anna e gli interventi previsti: rifacimento e riparazione delle balaustre in legno; realizzazione di una palizzata a protezione della scarpata situata tra il campo da basket e l’area giochi; ripristino della pavimentazione dei vialetti pedonali ripristino della pavimentazione in catrame; messa in opera di ghiaglino antitrauma da posizionare su varie attrezzature ludiche all’interno del Parco tra cui sul gioco composto, sulle altalene e su di uno scivolo.

In merito, infine, al parco di Montegrillo, l’area interessata è quella compresa tra via Meucci e via Turroni (zona alta) e tra via De Nicola e via De Gasperi (zona bassa). Le azioni previste sono: installazione di nuove griglie (larghezza 25cm) di raccolta dell’acqua meteorica proveniente dai vari percorsi pedonali; pulizia di tutte le griglie di raccolta esistenti; ripristino vialetti pedonali in stabilizzato compattato; ripristino vialetti pedonali con rimozione catrame; ripristino vialetto pedonale in catrame tra da via Turroni (parcheggio) al parco; installazione di nuovi giochi per bambini.

“Questi interventi - spiega l’assessore Otello Numerini - si inseriscono nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio verde della città che abbiamo approvato in giunta le scorse settimane. Nel caso di specie la nostra attenzione sarà concentrata su tre aree verdi “storiche” della città, ossia il parco Sant’Anna, il parco della Pescaia ed il parco di Montegrillo. Si tratta di zone molto frequentate che richiedono una serie di interventi di manutenzione dovuti alla naturale senescenza degli arredi e del verde. Grazie al progetto approvato contiamo di rendere i tre parchi più funzionali e fruibili da parte dei cittadini”.