Strade perugine, scatta il piano marciapiedi: maxi intervento Solfagnano-Parlesca, cantieri anche a Lacugnano e Ripa

Dopo l'asfalto per arginare alcune delle strade cittadine messe peggio - ma ce ne sono veramente tante ancora dove operare - ora è tempo del piano dei marciapiedi im periferia a Perugia. L'intervento più importante - proposto dall'assessore Otello Numerini in Giunta per l'approvazione - riguarda l’intervento per la realizzazione dei marciapiedi in località Solfagnano-Parlesca - per un importo pari a e 100mila euro - finalizzato al miglioramento della sicurezza pedonale lungo la strada regionale Tiberina nord in località Solfagnano-Parlesca (con inizio dal km 90+350 fino al km 90+935).

Per l’Assessore ai Lavori Pubblici, Otello Numerini, si tratta di un intervento previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e finalizzato alla comunità di Solfagnano che vede cosi messo in sicurezza un tratto di strada molto frequentato da auto pedoni. E in corso la progettazione di un marciapiede in località Ripa e l’approvazione del progetto esecutivo e il successivo affidamento dei lavori per i primi mesi del 2023 della rotatoria all’intersezione tra via Canova e strada Ellera Lacugnano e di alcuni tratti di marciapiedi nel centro abitato di Lacugnano.