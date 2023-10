Il vice-sindaco Tuteri investe ancora nelle scuole: aule nuove e altre restaurate, maggiori servizi. Interventi in sei plessi

Nuove aule, impianti igienici migliori e anche dimensione di disabile, nuova attrezzatura per la didattica e riqualificazione di alcuni spazi. Sono alcuni degli interventi previsti dal vice-sindaco Gianluca Tuteri dopo la concertazione con alcuni dirigenti scolastici perugini per migliorare la qualità del servizio scuola. "Il nuovo piano va incontro all’esigenza di mettere a disposizione dei nostri ragazzi e ragazze, nonché delle insegnanti e del personale, luoghi rinnovati e più sicuri favorendo, di conseguenza, le attività che si svolgono all’interno delle scuole”. Il nuovo progetto di manutenzione straordinaria riguarda sei edifici che ospitano infanzia, primarie e secondarie di primo grado per un investimento complessivo di 45mila euro. Le scuole interessate sono: dell’infanzia Il Piccolo Principe in via Cortonese; scuola dell’infanzia di Pila; scuola dell’infanzia di Colle Umberto; scuola Primaria Comparozzi; plesso scolastico di via Chiusi; scuola dell’infanzia di Ponte Valleceppi.