Picchiato a sangue e mandato in ospedale. Secondo quanto riportato dal Messaggero Umbria è successo a Ponte Valleceppi nella notte tra il 30 settembre e il primo ottobre. L'uomo - un 61enne - è ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Indagini in corso per chiarire la vicenda.