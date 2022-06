All’uomo è contestata anche la recidiva, reiterata e infraquinquennale, per i fatti avvenuti a Perugia tra il 2012 e il 2019.

Secondo l’accusa “perché mediante reiterato inadempimento dell’obbligo di mantenimento” dei due figli, “imposto dal Tribunale civile dei Perugia con sentenza nella misura di 300 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ometteva di versare l’importo dovuto e per l’effetto faceva mancare ai figli (adesso di 29 e 21 anni, ndr) i mezzi di sussistenza”.

Sette anni senza pagare nulla per il sostentamento dei figli, uno appena maggiorenne e l’altro di neanche 12 anni.

Secondo la Procura l'uomo sarebbe sparito dopo la separazione e non avrebbe pensato alla prole

Perugia, per sette anni non versa l'assegno di mantenimento per i figli: padre sotto processo