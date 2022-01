Otto medici di famiglia in pensione, novemila cittadini a caccia di un nuovo professionista: potenziati gli uffici Asl per la sostituzione

Oltre 9mila perugini nei prossimi giorni dovranno cambiare medico e dichiarare alle autorità sanitaria la scelta fatta per il nuovo. Infatti dal 31 gennaio prossimo nel perugino 8 medici di medicina generale massimalisti cesseranno la loro attività. Per far fronte a tale mole di attività da parte del servizio di Anagrafe Assistibili, in attesa che venga attivata la procedura di scelta online, si è proceduto alla riorganizzazione ed al potenziamento degli sportelli con un incremento orario e di personale, in modo da gestire l'aumento di afflusso di utenti e di richieste pervenute via email e garantire una adeguata risposta ai cittadini.

Dal 24 gennaio al 28 febbraio gli sportelli saranno così organizzati: incremento di un’unità nell'orario pomeridiano del lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 14,30 alle 17,30) al Centro di Salute di San Sisto, aumento di uno sportello nel pomeriggio del martedì (dalle 14,30 alle 17,30) anche ad Ellera mentre a quello di Ponte San Giovanni l'orario per le operazioni di anagrafe sanitaria dovrà essere dalle 8 alle ore 18. Al Poliambulatorio di piazzale Europa l'orario degli sportelli anagrafe sarà dalle ore 8 alle 14 e saranno aperti due ulteriori sportelli nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 14,30 alle 17,30), al fine di lavorare anche tutte le richieste pervenute dagli assistiti via email.