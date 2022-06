Passeggeri senza biglietto insultano il capo treno: in due a processo per oltraggio a pubblico ufficiale

Viaggiano a scrocco sul treno regionale e quando il controllore chiedi i biglietti lo insultano.

Due stranieri, difesi dagli avvocati Serena Brachetti e Carmen Ambra, sono finiti davanti al giudice per rispondere del reato di oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti del personale viaggiante di Trenitalia.

Secondo la Procura di Perugia i due, “in concorso tra loro e in luogo pubblico”, alla richiesta di mostrare il titolo di viaggio su un treno regionale, non solo non avrebbero fornito il biglietto, ma avrebbero iniziato a offendere “l’onore ed il prestigio del capo treno in servizio, nell’esercizio delle sue funzioni e in presenza di più persone, proferendo le seguenti parole: Brutto str…, vaff... non ci fai paura, sei una testa di c…”.

Alla stazione di Perugia, dove i fatti sono avvenuti ad aprile del 2017, scattava la denuncia presso il personale della Polizia ferroviaria.