Perugia, passante nota due persone che scavano una buca e chiama i Carabinieri: trovato un tesoro di gioielli e orologi

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno ritrovato e sequestrato in un campo, nella zona di Ramazzano, alcuni sacchetti contenenti decine di monili in oro, sicuramente refurtiva proveniente da colpi e razzie in abitazione.

Il contenuto dei sacchi è costituito da 41 pezzi tra braccialetti, collanine, anelli, spille ed orologi (tra cui un Rolex del valore di circa 13.000 euro), per un peso complessivo di 1 chilogrammo, con un valore di circa 70.000 euro.

I sacchetti sono stati segnalati ai Carabinieri da un passante che aveva notato due soggetti di sesso maschile scavare delle buche nel campo. Immediatamente i militari della Stazione di Ponte San Giovanni, si sono recati sul posto e hanno dissotterrato la refurtiva.

Per agevolare il riconoscimento dei preziosi i Carabinieri di Perugia hanno divulgato due foto che ritraggono quanto sequestrato.

I militari dell’Arma invitano tutti i cittadini, che attraverso le fotografie dovessero riconoscere come propri i monili raffigurati, a mettersi in contatto con la Stazione Carabinieri di Ponte San Giovanni chiamando direttamente il numero di telefono 075 393263, presentando copia dell’eventuale denuncia di furto.