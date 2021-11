Santa Lucia, la Proloco e la battaglia contro la violenza sulle donne: nel Parco di Via Duranti una panchina per una nuova vita

Anche la Pro Loco Santa Lucia dice “No alla violenza contro le donne”. La fa con la panchina rossa realizzata nel Parco di Via Duranti nell’ambito del progetto “Rosso For Life” messo in campo dal Comune di Perugia per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema di scottante attualità. “La panchina rossa – afferma Donatella Seppoloni, Presidente della Pro Loco -, è simbolo del sangue delle donne vittime di violenza, invito alla riflessione e impegno di cambiamento”.

“Ancora oggi, purtroppo, la parità di diritto non solo non garantisce la parità di fatto fra uomini e donne, ma non riesce neppure a impedire il dilagare di un fenomeno allarmante che coinvolge donne di ogni estrazione sociale e culturale”. Un invito a riflettere, dunque, rivolto a tutti i frequentatori del parco e un impegno al cambiamento che vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le attività commerciali della zona che da oggi al 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, sono invitate a esporre la foto della panchina rossa della Pro Loco Santa Lucia accompagnata da frasi incisive che ribadiscono con fermezza il messaggio: No alla violenza contro le donne.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà il 23 novembre alle ore 17. Interverranno Edi Cicchi e Leonardo Varasano, rispettivamente Assessore alla Pari Opportunità e alla Cultura del Comune di Perugia, e Don Simone Strappaghetti della Parrocchia di Santa Lucia. Anche i bambini e le bambine della Scuola Primaria Santa Lucia Subborghi invieranno un loro contributo sul tema per celebrare l’evento

Secondo il report del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale (aggiornato al 2 novembre scorso), al periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2021 sono stati registrati 246 omicidi, con 102 vittime donne di cui 86 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 59 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner..