Parchimetri di viale Roma fuori uso, multato ugualmente per non aver pagato la sosta sulle strisce blu

"Ho preso una multa e la pagherò, ma quel giorno non ho trovato un parchimetro che funzionava". È questo il senso del racconto di un lettore, fatto alla nostra redazione, dopo aver preso una multa per non aver pagato la sosta sulle strisce blu a Perugia.

"Viviamo tempi in cui si richiede al cittadino di osservare le regole mentre alle istituzioni è permesso ogni genere di vessazioni e giochetti vari il cui scopo è generalmente sempre lo stesso: estorcere denaro - scrive il lettore - Il giorno 26 maggio intorno alle ore 17 dovendomi recare con urgenza presso un professionista parcheggiavo in viale Roma a Perugia. Sono sempre molto attento al rispetto delle regole e non avendo trovato la macchinetta che eroga i ticket per il parcheggio funzionante mi sono apprestato a produrre un biglietto presso alcuni apparati nelle zone limitrofe, ma neanche questi funzionavano. Ho pensato che ci fosse un problema generale e che i preposti al controllo non potessero non esserne a conoscenza e che avrebbero compreso la mancanza del ticket - si legge ancora nella nota - Avendo urgenza sono andato a fare la mia commissione, scoprendo poco dopo di avere ricevuto una sanzione. Visti i tempi che corrono, dubito che sia stata una casualità, e anzi penso che sia uno dei soliti vergognosi trucchetti per estorcere denaro ai contribuenti. Pagherò certamente la multa, tuttavia esprimo tutto il mio disprezzo per questi comportamenti".

Se si sbaglia bisogna pagare, ma stupisce la celerità con la quale è stato sanzionato l'automobilista per non aver pagato il ticket, quando sabato scorso un camper con targa tedesca è rimasto in sosta, così come si vede in foto, dalla sera precedente fino alla sera stessa di sabato. Sempre in quella curva ci sono auto parcheggiata, con grave pericolo, sia all'inizio della curva sia dopo, costringendo gli automobilisti in transito a finire nell'altra corsia per evitare l'auto in sosta. Per non parlare delle auto parcheggiate sotto gli alberi, con il posteriore o l'anteriore che sporgono sulla carreggiata. Costituendo, anche in questo caso, un pericolo per chi utilizza la strada.