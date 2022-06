Perugia, paga i debiti e affitta un'azienda con due assegni rubati: imprenditore sotto processo

Prende in affitto un’azienda e paga fatture arretrate con assegni rubati e finisce sotto processo.

L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Federici, è accusato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e deve rispondere dell’accusa perché “nella sua qualità di dipendente di una ditta di vernici avrebbe impiegato in attività economiche” che nulla hanno a che fare con l’azienda, due assegni provento di furto.

Per l’accusa l’imputato avrebbe consegnato un assegno rubato per un importo di 7.200 euro al titolare di una ditta “quale acconto del canone di locazione del ramo d’azienda” e a un altro commerciante un assegno per 5mila euro in pagamento di alcune fatture.

La Procura di Perugia contesta anche il reato di falso “per aver falsificato l’assegno da 5mila euro riempiendone il contenuto e sottoscrivendolo pur non essendo l’intestatario del conto corrente” collegato al libretto degli assegni.

I fatti contestati sono avvenuti a Perugia nel maggio del 2013. A far scoprire i reati il titolare del libretto degli assegni rubati che si era visto raggiungere dagli avvisi di pagamento alcuni mesi dopo.