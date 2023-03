LA NOVITA' | Perugia pronta ad ospitare il primo centro di prevenzione e recupero per uomini violenti. Cicchi: "Prevenzione prima di tutto"

L'amministrazione comunale del sindaco Romizi è pronta ad ospitare e supportare una fondamentale struttura per la lotta ai femminicidi e alle violenze di genere in particolare in ambiente domestico: ovvero un Centro per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere che è stato previsto dalla Regione dell'Umbria che sarà realizzato dallo Stato nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. La disponibiità è stata confermata dall'assessore al welfare Edi Cicchi in sede di Giunta comunale. Il centro specializzato si basa "sulla possibilità di intraprendere un cambiamento, poiché la violenza nella maggior parte dei casi è un comportamento che si può modificare e correggere attraverso l’accompagnamento e la responsabilizzazione". Il progetto non riguarda solo il recupero postumo, ovvero dopo violenze commesse, ma soprattutto in chiave preventiva su soggetti a rischio o segnalati dalle famiglie stesse.

“La violenza nei confronti delle donne rappresenta un’emergenza costante e, purtroppo, ormai strutturata – sottolineato l’assessore Edi Cicchi –, ecco perché servono azioni concrete e crescenti non soltanto sostenendo, come già stiamo facendo, le vittime ma anche operando alla base del fenomeno delle violenze, ossia sugli autori delle stesse cioè gli uomini. Si tratta in molti casi di mariti, compagni o soggetti legati da rapporti affettivi con la donna nei confronti dei quali dobbiamo agire con una massiccia operazione di prevenzione ed educazione al rispetto. Serve un’inversione di tendenza decisa dal punto di vista culturale, sulla base del principio che soltanto una presa di coscienza del disvalore può portare l’uomo all’assunzione della piena responsabilità delle violenze compiute. Per questo abbiamo confermato la nostra disponibilità ad ospitare a Perugia un CUAV, convinti che solo lavorando preventivamente anche sull’altra parte del fenomeno, quella dell’aggressore, si possano ottenere risultati concreti e duraturi”.

COME OPERANO - Nei Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere si avvia un percorso composto da diverse fasi: assunzione della responsabilità della violenza compiuta, attraverso la revisione critica di atteggiamenti come la negazione, la minimizzazione, la colpevolizzazione della vittima. Seconda fase: sviluppo della consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza determina sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sullo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine. Terza fase: sviluppo della consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi soprattutto quelli negativi. Quarta fase: promozione di una riflessione critica sull’identità maschile e sull’idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche eliminando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne.