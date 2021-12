Ordinanza di Capodanno a Perugia, ecco dove sono vietati i fuochi e i botti fino alle 24 del primo gennaio

A Perugia è stata firmata l'ordinanza di Capodanno che non vieta in tutta la città i fuochi e botti ma soltanto nell'aree sensibili e nelle pubbliche vie e piazze Dalle ore 16 del 31 Dicembre 2021 e fino alle ore 24 del 1 Gennaio 2022 è fatto divieto di accendere, lanciare e sparare in tutte le aree pubbliche, vie e piazze della città e in particolare "a meno di 200 metri da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, canili, nonché in tutte le aree a distanze inferiori a 500 metri da ogni cantiere, pubblicovo privato". Il che vuol dire fuochi e petardi solo in aree private e condimini sempre che non siano vicine o confinanti con le suddette aree sensibili.