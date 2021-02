Coronavirus, prorogata a Perugia l'ordinanze anti-covid: dal coprifuoco alle aree interdette

Dopo la conferma per almeno un'altra settimana della zona rossa in tutta la provincia, anche il sindaco Romizi ha prorogato l'ordinanza anti-contagio per tutto il comune di Perugia fino al 28 febbraio prossimo. Sono confermati i seguenti divieti: la chiusura al pubblico per l'intera giornata, delle aree di seguito indicate: la scalinata della Cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre, che su quella che si affaccia su Piazza Danti, lasciando libero accesso alla Cattedrale; la scalinata di Palazzo dei Priori, lasciando libero accesso alla Sala dei Notari ed alla Sala della Vaccara; i Giardini Carducci; il percorso pedonale che collega i Giardini del Pincetto a Strada del Mercato. Confermato anche l'anticipazione del coprifuoco: invece che dalle 22 inizierà dalle 21 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione.