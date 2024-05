Perugia, ordinanza anti alcol: i divieti, le vie e le multe

Stretta sull'alcol, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, firma l'ordinanza. Il provvedimento dispone "limitazioni alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle zone del centro storico e di Fontivegge" e "il divieto di detenzione di bevande alcoliche per il consumo in area pubblica nella sola Fontivegge".

Dal 29 maggio 2024 al 31 ottobre 2024 l'ordinanza 809 dispone "il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche, nonché ai titolari di circoli privati operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, uniformemente al divieto imposto ai pubblici esercizi con i provvedimenti già in vigore" e "il divieto di detenzione di bevande alcoliche, su area pubblica per il consumo immediato ai soggetti fruitori dell’area di Fontivegge dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo".

La violazione dell'ordinanza "comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro", spiega il Comune.

Ecco l'elenco delle vie interessate.