Perugia onora i due eroi italiani: Falcone e Borsellino. Le loro immagini esposte a Palazzo dei Priori

IL sindaco Romizi: "Ricordare i grandi valori incarnati dai due magistrati per dire no alle mafie soprattutto in questa fase di ripartenza dell'economica"

Le immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due eroi italiani, sono state esposte da una delle finestre centrali di Palazzo dei Priori, in occasione del 29esimo anniversario della strage di Capaci. In quel tragico 23 maggio del 1992 persero la vita, per mano della mafia, lo stesso giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il Comune di Perugia ha voluto aderire a questa manifestazione della Fondazione Falcone per ribadire che Perugia vigila e dice no a qualsiasi mafia, in particolare in questo periodo di crisi che per i clan potrebbe rappresentare un ulteriore occasione di infiltrarsi nell'economia regionale distruggendo aziende storiche ma in difficoltà di liquidità. Il lenzuolo è stato consegnato nelle mani del Primo cittadino dall’Arma dei Carabinieri - rappresentata per l’occasione dal comandante del reparto operativo di Perugia, Ten. Col. Antonio Morra, dal Maresciallo maggiore Claudio Zeni, comandante della stazione di Perugia, e dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Perugia, Pierluigi Satriano- Arma che lo stesso Romizi ha definito “preziosissima in ogni momento e sempre vicino ai cittadini”.

“Siamo onorati di poter avere sulla facciata del nostro palazzo questo lenzuolo dal significato tanto potente, – ha detto il Sindaco Andrea Romizi - in ricordo di vite spese per la legalità, il cui significato è ancora più importante in questo momento. La ripartenza, infatti, è senz’altro caratterizzata da tante opportunità, ma anche da alcune insidie ed è, quindi, importante ricordare i grandi valori incarnati da magistrati come Falcone e Borsellino.” L'assessore alla cultura Leonardo Varasano, ha voluto rimarcare che si tratta non di gesto simbolico, "perché questo lenzuolo è il segno sintomatico di un impegno fattivo e visibile, che richiama tutti – istituzioni e cittadinanza - al valore della legalità.” Alla cerimonia erano presenti anche la presidente dell’Associazione Clizia Anna Maria Romano, che si è fatta promotrice dell’iniziativa e Fausto Cardella, già Procuratore generale di Perugia.

La Fondazione Giovanni Falcone ha, da tempo, avviato la campagna social #unlenzuolocontrolamafia per invitare i cittadini ad appendere, il 23 maggio, un lenzuolo bianco, in ricordo delle vittime della mafia come accadde dopo le stragi dell'92. Sempre sulle pagine facebook e Instagram della Fondazione vengono quotidianamente pubblicate “storie di ordinario bene” di persone comuni che hanno scelto di fare la differenza, con gli hashtag #palermochiamaItalia e #dicosasiamoCapaci. Alle iniziative della Fondazione Giovanni Falcone hanno aderito, numerose istituzioni, enti e luoghi culturali, il Comando Generale dei Carabinieri, la Rai, numerose personalità del mondo dello spettacolo e tantissimi cittadini che hanno voluto ribadire la loro volontà di combattere tutte le mafie.