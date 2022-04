Vuole sostituire una porta rotta e trova l'immobile "occupato"

Doveva riparare una porta danneggiata, ma quando è andato per fare la sostituzione, ha capito che dentro dell'immobile, al momento disabitato, potesse esserci qualcuno. Per questo ha chiesto l'intervento dlela polizia. Entrati nell'immobile di Ponte San Giovanni, gli agenti hanno trovato due uomini che stavano dormendo, adagiati su giacigli di fortuna. I due, hanno spiegato agli agenti, cercavano un posto per passare la notte, essendo senza fissa dimora.

Dai controlli sono spuntati due coltelli oltre ad alcuni indumenti da donna e occhiali griffati con l'eticheta ancora intatta. Per questo sono stati denunciati per ricettazione oltre che per occupazione abusiva di immobili.