Perugia, il drive through per i tamponi si sposta a piazzale Umbria Jazz: allestita piazza e decisi gli orari

Il punto di drive through di Perugia si sposterà dal parcheggio di Umbra Acque a piazzale Umbria Jazz per decongestionare il traffico che si è creato in questi ultimi giorni a causa dell'aumento delle richieste di tamponi. Coloro che saranno convocati dalla Usl per effettuare i tamponi potranno accedere solo da via Meazza, ingresso antistante il PalaBarton, per poi arrivare, attraverso un percorso guidato all’interno del parcheggio, all’area tamponi operativa, dove saranno situate due postazioni che lavoreranno in contemporanea. Per far fronte all’aumento delle richieste, l’orario di chiusura del drive through, che aprirà sempre alle ore 8, sarà posticipato alle ore 16, tranne che per la giornata di mercoledì 29 dicembre in cui la chiusura è prevista alle 14 a causa della partita casalinga del Perugia Calcio.