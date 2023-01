Il Nuovo Curi, cartello di investitori presenta progetto al Comune: parte l'iter sulla fattibilità. Chiusa la gradinata dopo controlli

Il progetto Nuovo Curi, inteso come eventuale futuro stadio del Perugia calcio, torna come dossier "rilevante" sulla scrivania del sindaco Andrea Romizi e anche della Giunta. Un dossier di ritorno che va ad incidere sui lavori al vecchio impianto dopo la decisione di chiudere la tribuna est (gradinata) per questioni di sicurezza, come individuato, dopo verifiche tecniche strutturali, anche dalla Commissione di Pubblico Spettacolo Provinciale. Due temi diversi ma che in queste ore si stanno incrociando. Eh già perchè è arrivata a Palazzo dei Priori una proposta di investimento privato per il rifacimento completo dello Stadio Curi da parte di un cartello di imprenditori, perugini e non, che hanno elaborato un progetto. Un cartello di investitori che avrebbero già un accordo di collaborazione con il presidente del Perugia calcio, Santopadre, per la gestione e fruizione del Nuovo Curi.

L'incontro, secondo radio Palazzo dei Priori, tra sindaco, giunta, dirigenti e cartello di investitori è previsto per il 13 gennaio prossimo. Bocche cucite sul progetto e su eventuali elementi di fattibilità. Il progetto però ha fermato il cantiere, già finanziato e previsto dall'amministrazione comunale, per l'adeguamento sismico e messa in sicurezza anche della gradinata al momento resa off limits per questioni di sicurezza. Si cerca dunque di capire e conoscere il potenziale del Nuovo Curi prima di impegnare delle risorse publicche su un impianto vecchio e magari da abbattere.