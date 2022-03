Covid, a Perugia si cambia centro vaccinale: da San Marco a Castel del Piani, gli orari e le modalità di accesso

Nel distretto del Perugino Il nuovo punto vaccinale, che sostituirà quelli di San Marco (sabato 26 marzo ultimo giorno di apertura) e Solomeo (ultima seduta vaccinale effettuata lo scorso 19 marzo), è collocato presso il punto di erogazione di Castel del Piano, situato in via Strozzacapponi, ed inizierà la sua attività a partire da lunedì 28 marzo. Gli orari che effettuerà saranno i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 8 alle 13 e pomeriggio dalle 14 alle 19; martedì e sabato solo pomeriggio dalle 14 alle 19. Sarà spostata anche la sede delle vaccinazioni pediatriche che dal primo aprile dal Poliamulatorio Europa passerà sempre a Castel del Piano. Per i più giovani saranno dedicate le sedute dei giovedì pomeriggio (dalle 14 alle 19). I punti vaccinali resteranno chiusi nelle giornate di lunedì 18 aprile (lunedì dell'Angelo) e lunedì 25 aprile (Festa della Liberazione). L'accesso ai punti vaccinali è consentito previa prenotazione. Saranno ammessi accessi diretti per persone vaccinate fuori regione, per profughi provenienti dalle zone dell'Europa dell'est e per persone con particolari necessità.