IL DONO Borgo Rete "regala" al Comune nuovi giochi, strutture sportive e posti di pic-nic per 4 aree verdi, ecco come cambiano

Nuovi giochi saranno installati in alcune aree verdi grazie alla generosità della Cooperativa sociale Borgorete che ha deciso di donare all’Amministrazione comunale alcune attività ludiche. Ad annunciarlo è stato l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e ambiente Otello Numerini che ha presentato la delibera in giunta. Nel dettaglio le donazioni riguarderanno: l’area verde di via Birago: un’altalena a due posti con trave tubolare in acciaio; composizioni Pic/nic PNP; un dondolo doppio, uno scivolo saliscendi con scala in legno.

Nell'area di Ponte della Pietra: un villaggio Toledo composto da una torretta, un gruppo ginnico e uno scivolo; un’altalena a 2 posti, un bilico junior 2 posti.

Nell’area verde in Largo Madonna Alta e Strada Pian della Genna: Spica 1; Spica 3; Tavolo da Ping Pong. Infine presso il parco Vittime delle Foibe: 25 piante aromatiche e sementi vari, 30 targhette in alluminio informative da affiggere nelle vicinanze degli alberi ubicati nel parco, identificandone la specie.

“Ringraziamo la società cooperativa sociale Borgorete – sottolinea l’assessore Numerini – per questo gesto di attenzione e sensibilità verso la città ed, in particolare, le aree verdi. Grazie alla donazione di giochi per bambini e di piante sarà possibile rendere più confortevoli questi spazi, favorendone la fruibilità da parte dei cittadini di tutte le età”.