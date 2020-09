Le nuove vie a Perugia: intitolazioni per Oriana Fallaci e Padre Mariangelo da Cerqueto (Frate Indovino)

La Giunta comunale di Perugia, diretta dal sindaco Andrea Romizi, ha dato il via libera alle decisioni prese dalla commissione toponomastica in fatto di intitolazione di vie cittadine. Ecco la nuova mappa: a Strozzacapponi sorgerà via Oriana Fallaci; in località Tavernacce ci saranno via degli Arcipreti della Penna, via degli Armanni della Staffa, via degli Oddi, via dei Meniconi, via dei Montemelini e via dei Montesperelli; in zona Case Bruciate sorgerà via Padre Mariangelo da Cerqueto; in località Compresso una via sarà intitolata a Federico Filippo de Marinis; a Colombella sono tre le intitolazioni: via Evelino Weddington, via Giovanni Monticelli, Piazzetta Don Gilberto Paparelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.