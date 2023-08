Perugia, approvato il nuovo piano toponomastica: le nuove intitolazioni di vie e piazze (Centro, Elce, Sant'Erminio, Olmo, Cupa e Sant'Erminio)

Nuove intitolazioni per vie, piazze, aree e luoghi pubblici a Perugia. Il nuovo piano è stato approvato dalla Giunta regionale dopo le proposte formulate dalla Commissione comunale per la Toponomastica cittadina.

Ecco le nuove intitolazioni zona per zona

Zona Olmo: “via don Ottavio Posta” (1882-1963), da strada di Lacugnano a strada Trasimeno Ovest;

Zona centro storico: “largo del Cassero di Sant’Antonio abate”, da corso Bersaglieri all’intersezione tra viale Sant’Antonio Abate, via San Giuseppe e via Enrico Cialdini.

Zona Elce: “via Giuseppe Marrani” (1885-1954), da via Fuori Le Mura a via Fuori Le Mura.

Zona Sant’Erminio: “via Colle San Giorgio”, da via Eugubina (senza uscita), e “via Madonna della Neve”, da via Colle San Giorgio (senza uscita).

Zona Cupa: “area verde Piero Cenci” (1940-2009), da via Arturo Checchi.

Zona Santa Sabina: “rotatoria del Golf”, all’intersezione tra via Corcianese, via Bonaventura Tecchi e via Salvatore Quasimodo.