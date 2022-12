LA CITTA' CHE CAMBIA | Addio alle vecchia e fallace segnaletica turistica in centro, via libera al progetto Giottoli

Grazie ad un contributo di 200mila euro da parte della Fondazione Perugia - aggiungendo risorse proprie per altri 50mila euro - l'amministrazione comunale ha deciso di impletare e rivoluzionare la segnaletica turistica per il centro storico. Il primo passaggio è stata l'approvazione delle linee guida presentate alla Giunta dall'assessore allo sviluppo e al turismo Gabriele Giottoli. Dal punto di vista tecnico le linee guida prevedono specifici elementi tipologici di archetti, totem e frecce indicatorie, l’ubicazione degli stessi nei cinque rioni della città, con relativi colori, la rimozione della segnaletica da rimuovere e/o riqualificare.

“Questa è una delle azioni prioritarie del mio assessorato – spiega l’assessore Gabriele Giottoli – che ho inteso avviare non appena insediatomi. Ciò in quanto da anni il centro storico vive una situazione di disagio e confusione, essendosi nel tempo sovrapposti diversi sistemi di segnaletica disomogenei e non coordinati tra loro che hanno finito per ottenere l’effetto opposto rispetto a quella che è la loro funzione istituzionale, ossia orientare i turisti nella nostra acropoli. Non solo confusione, ma anche problemi di decoro: è inaccettabile per una città come la nostra, ricca di storia e cultura, offrire ai visitatori spettacoli come quello che da troppo tempo campeggiano nel centro storico, con cartelli che si mischiano ed inducono in errore invece che orientare”.

L'obiettivo del Piano nuova segnaletica è di favorire un’efficace promozione dei luoghi e dei servizi turistici della città, nonché di

valorizzare la complessità e varietà del patrimonio storico urbano, "promuovendo una dimensione di unicità, interdipendenza ma anche di omogeneità dello stesso".