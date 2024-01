Non può avvicinarsi alla ex, ma prova a entrare in casa sua: arrestato

Non poteva più avvicinarsi alla ex moglie e continuava a farlo. Aveva l'obbligo di presentarsi all'autorità giudiziaria ogni giorno e non lo faceva. Doveva essere messo ai domiciliari, ma la polizia non riusciva a trovarlo per notificargli il provvedimento. Quando lo hanno rintracciato era proprio dove non doveva stare: dalla ex. E' stato arrestato così un 38enne moldavo. Secondo quanto denunciato dalla donna, in quell'ultima occasione aveva cercato anche di entrare nell'abitazione. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa a Perugia. In attesa della convalida, è custodito in questura.